日本開賭再有新進展，日本大阪市政府日前（28日）公佈，正式確定美高梅中國（2282）母公司美高梅國際與日企歐力士（Orix）組成的財團，為大阪綜合度假村（IR）項目的合作夥伴，而初期投資由此前的1兆日圓（約700億港元），增加800億日圓（約56億港元）至1.08兆日圓（約756億港元）；另外關西的和歌山縣昨日亦確定，美國凱撒娛樂加入其IR項目。
內地製造業PMI跌破榮枯線
國家統計局公佈的9月製造業PMI錄得49.6，低於8月份0.5個百分點，為去年3月以來首次跌穿榮枯線。另一方面，財新昨日公佈，9月中國製造業採購經理指數（PMI）上升0.8個百分點至50，為17個月來次低。彭博經濟學家認為，短期內中國經濟充滿不確定性，不利因素包括外部需求疲軟、疫情風險、監管收緊以及缺乏快速、有效的電力緊張解決方案。
恒大：九月到期產品完成10%兌付
中國恒大（3333）發佈公告稱，旗下9月份到期的理財產品，已於本周四完成首期10%兌付，同時其珠三角子公司表示，本周內已有近20個項目復工。
不過恒大於9月曾多次未能如期兌付境內外債券利息，包括一隻在29號到期的美元債，債權人難免擔憂。高盛在其最新研究報告中指出，恒大可能有多達1萬億（人民幣，下同）的表外負債以及或然負債。