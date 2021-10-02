傳內地保供電 刺激能源價飆

據彭博引述知情人士報道，主管能源和工業生產的國務院副總理韓正直接下達指令，要求生產煤炭、電力及石油的中國國有龍頭能源公司，要不惜一切代價，確保今年冬天的能源供應，絕不能容忍大停電情況出現。該指令於本周緊急會議中發佈，參會者包括北京國有資產管理機構和經濟規劃部門的官員。
不惜一切保冬天供應
報道提及，國家電力投資集團和國家能源集團均響應韓正指令，本周四在微信發文表示，將全力以赴確保冬季電力及煤炭供應穩定。SEB首席大宗商品分析師Bjarne Schieldrop認為，中央指令將加劇能源市場波動性。他續指，對他而言，此意味大宗商品沒有可能降溫，甚至大宗商品價格升勢或會更加瘋狂，能源公司將以任何價格競購煤炭或液化天然氣。
在能源短缺下，內地動力煤價格在國慶假期前一度升穿1400元人民幣，創歷史高位。在工廠用電需求急增及礦產量放緩下，礦石價格在年內已增加超過一倍。另外，中國政府命令刺激全球能源價格，亦加劇全球能源緊張形勢。
歐天然氣價破頂
在中央要求國有企業確保今年冬天供應後，荷蘭天然氣期貨價格於周五升2.3%。此外，歐洲天然氣價格亦攀升至每兆瓦時100歐羅，創歷史新高。全球經濟在疫情下逐步復甦，美國、歐洲和亞洲能源價格持續上升，歐洲亦努力在冬天來臨前，取得足夠的天然氣和煤炭，而該兩種商品的庫存均耗盡。