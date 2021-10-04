內地掀監管風暴 外圍因素困擾 港股短期表現料反覆

內地監管風暴蔓延至各行各業，加上市場關注美國聯儲局或提早「收水」、美國債務等問題拖累美股表現，恒指上周四收跌0.3%，報24575點，第三季則大跌4252點或約15%。市場人士預料，受內地政策、美國債務問題等外圍因素影響，短期港股走勢反覆，而將於本周三公佈的《施政報告》亦為市場焦點之一，預料《施政報告》或影響地產股表現。中央連環出招監管各行各業，加上受中國恒大（3333）債務風波影響，港股第三季累跌4252點或約15%。恒指上周四下挫87點，收報24575點；國企指數收報8726點，跌34點。夜期收報24565點，低水11點；港股ADR比例指數報24391點，較上周四收市低184點。ADR及夜期表現偏淡耀才證券研究部總監植耀輝表示，市場關注美國聯儲局收水，以及美國債務上限問題，加上受恒大債務風波影響，預料短期內股市仍存在變數，港股未來走勢將於23700至25000點之間拉鋸。香港股票分析師協會主席鄧聲興亦指，由於美國債務問題及聯儲局收水等外圍因素較為反覆，加上內地政策不明朗，預料未來股市會較為波動。鄧聲興表示，上周股市未能突破25000點關口，意味大市高位阻力較大，預料恒指將於低位24000至25100點徘徊。宏高證券投資經理梁杰文表示，早前市場有傳中央向本港地產商施壓，要求解決房屋問題，故認為本周市場關注點在於即將公佈的《施政報告》，如港府推出新政策向地產商「開刀」，對本港樓市前景有所調控，預料地產板塊股價將會下挫；反之則令市場認為本港樓市不會受內地政策影響，投資者或會趁低吸納地產股。《施政報告》或影響地產股梁杰文又指，股市第四季表現較弱，本周恒指不會面臨太大沽壓，預料將於24000點水平上落，惟股市未來走勢仍需待北水在周五重開後才能預測。