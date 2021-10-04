第二期消費券出爐 珠寶商料銷售增25%

港府剛發出第二期電子消費券，不少商戶冀消費券能刺激零售市道，有珠寶業人士稱，部份市民消費留待第二期消費券推出，10月首日銷售表現，較8月第一期消費券發出首日已增長近三成，預計10月整體銷售表現，將較8月增20%至25%。港府上周五向約550萬名市民發放第二期電子消費券，透過3間支付工具營辦商可領取3000元，用八達通登記則獲派2000元。周生生集團（116）大中華區營運總經理劉克斌表示，相信第二期消費券能帶動生意，在8月消費券推出後，僅帶動首兩周銷售表現，相信是次消費券金額在較上一期增加下，有關表現可延續至10月第三周。推相應產品及優惠吸客劉克斌指出，觀察到由9月尾開始，市民已保留消費力至10月初，若以8月1日作比較，10月1日銷售表現已增長近30%，估計整個10月銷售表現會較8月理想，預料增幅約為20%至25%，平均單價亦會較8月表現為佳，料增長達高單位數。因應消費券推出，他指公司已供應銀碼相若的金片、金粒等產品，普遍介乎4000至6000元，亦會免手工費，以及推出買滿指定金額可獲增值消費額等優惠。至於銷售表現會否延續至第四季，劉克斌認為「好難講」，但目前消費氣氛向好，加上本港尚未恢復通關，市民尚未能出埠，消費力留在本港的情況下，對第四季表現感到樂觀。港府於上月中推出每日共有2000個名額的「來港易」計劃，劉指出，當中以商務客居多，加上名額有限，預料有關措施對生意幫助不大，「但一定係好的開始」。內地或錄高單位數增長內地方面他續說，生意於今年第二季已回復正常，加上現時未能出國，當地購買力停留在內地，預計「十一黃金周」長假期的銷售表現，將錄得高單位數的增長。