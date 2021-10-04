——多間車企公佈9月產銷數據，比亞迪（1211）9月銷量達8.011萬輛，按年升68.32%．其中新能源汽車銷量7.11萬輛，按年升2.58倍。小鵬汽車（9868）9月交付1.04萬輛智能車，按年增長199%，創單月交付最高記錄。理想汽車（2015）9月交付7094輛理想ONE，按年增長102.5%。——中國恒大（3333）債務危機繼續升溫，據外電報道，早前已經無法支付兩筆美元債券利息的恒大，又有一筆美元票據在今日到期還本。有分析員估計，恒大或會在短期內陷入交叉違約，即是不同債券的持有人紛紛提出追討。——金界控股（3918）公佈，截至今年9月底止的營運數據，首三季大廳賭桌平均每日博彩總收入按年下跌36.6%，至41.5萬美元；另外集團已收到柬埔寨衞生部發出的批准函，批准於9月15日重啟NagaWorld業務，當中包括酒店、大眾市場、角子機及貴賓業務。——電訊首科（3997）在波動市短炒股票掛鈎票據（ELN）收息，一度要接貨，昨日公佈已出售價值908萬元的九倉置業（1997）股份，帳面賺8.34萬元，出售後再不持有九置股份。——正在停牌的北京燃氣藍天（6828）公佈去年全年業績，虧損擴大至37.2億元。該公司指，會要求前副主席鄭明傑為22宗可疑交易涉及損失負責。期內北燃藍天收入按年跌45.3%，至14.6億元，主因銷售量淨基準編製調整，以及疫情影響已變現價格減少所致，該總銷氣及處理量按年減8.9%至66.6億立方米。——中國商務部表示，今年首8個月中國服務貿易保持良好增長。服務進出口總額32716.6億元（人民幣，下同），按年增長9.4%；其中服務出口15499.9億元，增長25.3%；進口17216.6億元，下降1.8%。