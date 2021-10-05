港股十月開局險守二萬四 憂貿易戰重燃 杜指挫323點

杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報34002點，跌323點；標普500指數收報4300點，跌56點；納斯達克指數收報14255點，跌311點。
滙控（005）美國預託證券價格曾見40.73港元，較香港收市價升0.23港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見451.80港元，較香港收市價跌5.20港元。
戴琪促中方履行貿協
美國貿易代表戴琪發表對華貿易戰略講話，她在華盛頓智庫戰略與國際研究中心的發言，表示將尋求與中方對話，推動中方履行首階段貿易協議。
傳統股及科技股普遍向下，擬推出新冠藥物的默沙東曾升4%創新高，高見84.54美元，為表現最佳杜指成份股。科技股方面，Tesla早段一度突破800美元水平，高見806.97美元。
中概股普遍向下，富途曾跌近9%；嗶哩嗶哩跌6%；小鵬汽車跌逾5%；百度亦跌逾4%。中概電商股方面，拼多多曾跌4.2%；阿里巴巴跌3.3%；京東則跌不足2%。
另外，石油出口國組織與盟友（OPEC+）舉行會議，外電報道，OPEC+或會維持現有安排，在11月向市場增加每日40萬桶的石油供應。紐約期油昨晚每桶曾報77.76美元，升2.5%。英國布蘭特期油升穿每桶80美元水平，至81.48美元，升幅達2.7%。
港股在傳統「股災月」開局失利，市場憂慮中美貿易戰火重燃，恒指於10月首個交易日低開後跌勢迅速擴大，曾挫667點，低見23908點，最終險守二萬四關收市，報24036點，挫539點，10天線（24392）得而復失。國指收報8521點，跌205點；科指收報5973點，跌127點。滬深港通南下交易因內地國慶假期續停，大市成交金額僅1132.92億元。
重磅科網股捱沽
大型科網股全線向下，美團（3690）跌3.97%，收報236.8元；小米（1810）跌3.75%，收報20.55元；阿里（9988）下滑3.66%，收報137元；京東（9618）挫3.04%，收報274.6元。
澳門珠海的新通關安排暫緩執行，濠賭股偏軟，永利澳門（1128）跌1.38%，收報6.43元；銀娛（027）跌0.88%，收報39.65元。