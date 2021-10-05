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佳兆業首九月銷售增33%

2021-10-05 列印
　　內地房地產公司佳兆業（1638）公佈，9月份錄得合約銷售約57.01億元（人民幣，下同），合約建築面積約30.6萬平方米。而今年首9個月總合約銷售約875億元，總合約建築面積為515萬平方米，分別較2020年同期增加約32.9%及34.2%。

　　另一方面，當代置業公佈，9月合約銷售額約35.6億元，按年跌近22%，當中物業合約銷售額佔97%或34.6億元，車位合約銷售額約9799萬元，而物業合約銷售面積約36.7萬平方米，銷售均價每平方米約9434元。



　　景瑞控股的9月合約簽約銷售額為18.05億元，按年減少26.7%，合同銷售面積約9.87萬平方米，合同銷售均價每平方米約18275元。
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