傳合生創展斥400億 購恒大物業51%股權

合生創展於公告中提到，可能會根據《香港收購及合併守則》，對恒大物業股份提出強制要約。「強制要約」目的在於保護恒大物業的投資者，由於恒大物業於去年12月上市，上市時間仍未足一年，如果轉讓控股權需要得到港交所（388）批准，目前港交所已同意是次轉讓。根據港股主板《上市規則》規定，控股股東自交易日起的6個月內，不得以任何方式處置所持公司股票，自前述6個月屆滿之日起6個月內，不得喪失控制權。
已獲港交所批准
停牌前恒大物業報5.12元，市值553.52億元，較該公司去年12月2日上市市值951.4億元，大瀉逾四成；合生創展股價停牌前報27.7元，市值603.6億元。截至今年6月底，合生創展帳上現金及現金等價物為397.6億元，較去年底上漲42.5%。
若以「三條紅線」標準來衡量，合生創展均過線並處於「綠檔」，其剔除預收款後資產負債率63%，淨負債率66%，現金短債比1.45。但截至去年底，該公司資產負債率連續四年攀升，並於去年錄得67%，達到其資產負債率歷史高點。
值得一提的是，被內媒戲稱為「400億接盤俠」的合生創展背後的朱孟依家族，曾以「股權收購」方式，於2017年幫助當時急需降低負債出售資產的王健林，「接盤」旗下多個萬達廣場項目。
2017年曾助萬科解困
在此次確定買主前，曾傳出碧桂園（2007）和萬科（2202）等開發商擬收購恒大物業消息，但其後再無下文。碧桂園服務執行董事、總經理李長江曾表示，碧桂園確與恒大物業接觸過，但價格沒有談攏。