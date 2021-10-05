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惠譽再下調花樣年評級

2021-10-05 列印
　　惠譽評級昨日將內地房企花樣年（1777）的長期外幣發行人違約評級（IDR）從「B」下調5級至「CCC-」，同時調低其高級無抵押評級由「B」至「CCC-」，較中國恒大（3333）僅高兩級，為自9月中旬後再度下調。

　　惠譽引述據媒體報道指，花樣年未能如期向債券持有人支付上月28日到期的1億美元，指該債券由花樣年擔保，但似乎並未在公司財務報告中披露。其後花樣年稱，已於當日將資金轉帳至相關帳戶，債券持有人次日已收到款項。



　　惠譽表示，由於花樣年未能如期償還債券，其流動性可能較之前預期更緊張。

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