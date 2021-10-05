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平保擬售方正壽險業務

2021-10-05 列印
　　彭博引述消息人士報道，中國平安（2318）正考慮出售新方正集團的人壽保險業務，這將是方正在法院主導的重組後首次出售業務。據知情人士透露，中國平安正在與財務顧問就潛在的出售事宜進行合作，而方正人壽保險業務的估值高達10億美元（約78億港元）。知情人士又稱，其他保險公司和投資基金已對收購該業務表達初步興趣，但出售事宜目前仍處於早期考慮階段，尚未有最終決定。

　　新方正集團是在北大方正集團公司重組之後創建的，旗下資產包括方正證券、方正科技集團、中國高科集團等。北大方正集團於2019年底無力償還一筆20億元銀行貸款後，被法院裁定進行重整。



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