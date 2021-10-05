保誠新股百分百中籤 升4.7%每手賺340元

按發售價每股143.8元計，新股發售所得款項淨額約185億港元，預期將會撥入英國保誠的中央流動資金，以進一步提高集團的財務靈活性。
聯想回A受理勁升一成
同日聯想集團（992）宣佈，公司已向上交所提交有關建議發行中國預託證券（CDR）及上市的申請材料，並於9月30日收到上交所發出確認受理申請的函件。值得注意的是，若聯想順利上市，將會是首例紅籌股以CDR形式回歸A股市場。
根據招股書顯示，聯想計劃向存託人發行不超過13.38億股普通股股票，作為擬轉換為CDR的基礎股票，轉換比例為1：1，募資約100億元人民幣。集資所得將用於新產品及解決方案研發項目、產業戰略投資項目、以及補充流動資金。中金為是次回A的保薦人。
聯想昨日股價大升9.8%，報9.19元，總市值達1106.63億元。野村維持聯想「買入」評級，目標價為10元。該行認為，聯想很快會開始投資者路演，若一切順利，估計最快在未來一至兩個月內掛牌。參考中芯（981）、上海復旦（1385）和中車（1766）回A經驗，料聯想在科創板上市前夕，港股股價將大幅走高。
和譽輕微超購一倍
此外，未有盈利生科公司和譽（2256）繼續招股，綜合本港11家券商數據，公開部份孖展申購額暫計4.03億元，較公開募資額1.75億元，小幅超額認購1.3倍。其中，盈立證券及富途證券借出孖展破億，分別為1.5億元和1.22億元。該股將於下周三（13日）掛牌。