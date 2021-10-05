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卜蜂擬私有化 復牌飆15.6%

2021-10-05 列印
　　股市低迷引大股東整理資產，數家上市公司近日停牌，其中掛牌33年的中國及越南老牌農牧食品集團卜蜂國際（043），日前獲大股東提私有化，復牌後股價急升15.6%，收報1.11元。該企宣佈以每股1.15元私有化，涉資69.9億元，較每股資產淨值（NAV）溢價7.5%。

　　卜蜂國際昨日股價急飆15.6%，報1.11元，見逾6年高位，成交大增至2.11億元。卜蜂大股東、泰國農牧食品商龍頭正大集團（CPF）上周四公佈，擬以每股1.15元作出私有化，涉及60.79億股或25.26%股份，款項約69.9億元。有關作價較消息前卜蜂股價0.96元，存在溢價19.8%，亦較今年中期NAV 1.09元多出7.5%，CPF強調不會提高註銷價。



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