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中石化港油站或增設氫電

2021-10-05 列印
　　為促進2050年「碳中和」目標進程，中石化（386）或會在現有能源業務的基礎上發展以氫能、電能為主的新能源業務，中石化（香港）油站總經理潘建邦稱，接下來不排除會在現有油氣站的基礎上增加「加氫」、「充電」等新能源服務種類，但這些服務實施視乎油氣站規模和政策要求而定。

　　潘建邦指，新能源業務從投入到盈利需要過程，預計未來新能源業務實現規模化後能成為利潤增長點。現時香港能源結構的轉變仍然需要時間，在國家發展新能源的背景下，未來香港或能通過與廣東省展開合作，來滿足本港新能源發展需求。他表示，相信未來內地對港新能源供應問題不大。



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