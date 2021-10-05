中環IFC外望——電盈設新公司統籌ViuTV節目藝人

電訊盈科（008）董事總經理李凱怡昨天發出內部信，宣佈成立新公司統籌ViuTV現有自製節目和藝人管理業務，以自負盈虧模式營運，並會探討開拓香港以外市場。魯庭暉獲委任為新公司的行政總裁，同時繼續兼任香港電視娛樂有限公司董事和ViuTV總經理。李凱怡表示，媒體行業已發生巨大變化，平台和內容均分明發展出其獨特的多方面商業模式，公司現時有必要進一步讓其內容和人才創作獨立發展，同時繼續緊密地應付ViuTV電視平台和香港觀眾的需求。李凱怡指出，已委任電視廣播前業務總經理鄭善強出任ViuTV高級顧問，以及香港電視娛樂有限公司副主席，但仍有待批准。集團預計，鄭善強將可就內容業務和ViuTV變現能力和增長提供戰略意見和見解，以及長遠戰略路線圖。信中亦提及，連同剛加盟的無線前副總經理（戲劇及節目）杜之克領導的Viu Original泛區域OTT平台，公司將有兩個可互補的內容創作引擎，除可有效服務現有平台，並可在內容創作領域中擴展業務。眾安再推稅貸 年利率1.58厘虛擬銀行ZA Bank（眾安銀行）再度推出一口價實際年利率稅貸，活動期由即日起至12月底，用戶憑好友邀請碼成功申請，並提取20萬元或以上，以及還款期為6至36個月的貸款，可保證獲得1.58%的實際年利率。ZA Bank指出，在活動期間，全新用戶在申請貸款過程中完成開戶，並成功提取任何貸款額，可獲得400元現金獎賞；現有用戶的好友憑現有用戶的個人邀請碼，成功提取5萬元或以上稅貸或信用卡帳單分期計劃，推薦人可獲得400至1000元不等的現金獎賞。高瞻