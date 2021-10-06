美經濟數據好轉 市場氣氛改善 杜指收市反彈311點

雖然美國政府能否提高債務上限，仍是未知之數，但經濟數據好轉，刺激美股早段勁彈逾400點，杜指見34435點；標指漲60點，報4361點；納指升221點，報14476點。杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報34314點，升311點；標普500指數收報4345點，升45點；納斯達克指數收報14433點，升178點。滙控（005）美國預託證券價格曾見41.95港元，較香港收市價升0.85港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見457.78港元，較香港收市價升7.78港元。美國商務部公佈，八月貿易逆差約為733億美元，是有紀錄以來最高，高於市場預期的705億美元，前值為701億美元。在企業補充存貨的帶動下，進口增加1.4%，增至2870億美元，同樣創新高。出口增加0.5%，增至接近2140億美元，為前年五月以來最高。對華貿易逆差擴大，金額由七月份約287億美元，升至317億美元。美國財長耶倫表示，美國政府若未能提高債務上限，將損害美元儲備貨幣地位，引發衰退。不過，美國九月份ISM服務業PMI升至61.9，較市場預期理想，有助改善市場氣氛。市場人士將把注意力放於本周五發佈的非農就業數據，以尋找聯儲局縮減買債時機的線索。美國芝加哥聯儲銀行總裁埃文斯（Charles Evans）重申，供應鏈樽頸為導致近期通脹上升的主因，雖然通脹延續時間較預期長，但最終會消散。他與多數聯儲局官員抱持相同看法，認為局方即將開始縮減每月買債規模。疫苗股反彈 Moderna升4%美國過敏和傳染病研究所所長福奇表示，治療新冠肺炎的口服新藥，無法取代疫苗，部份疫苗股見反彈。Moderna曾升近4%；BioNTech曾升逾3%；輝瑞則升不足1%。美國飲品巨頭百事可樂第三季業績較市場預期為佳，上季股東應佔盈利22.24億元（美元，下同），按年下跌2.92%，每股盈利1.6元；調整後每股盈利1.79元。期內收入201.89億元上升11.6%，高於預期的193億元。該公司預期，全年經調整後每股盈利至少為6.2元，去年同期為5.52元。歐洲股市收高。銀行股及科技股領漲，帶動大市反彈。英國富時100指數收報7077.10點，升66點。德國DAX指數收報15194.49點，升157點。法國CAC指數收報6576.28點，升98點。金價偏軟。於紐約商品交易所，12月份期金收報每盎司1760.9美元，跌6.7美元，跌幅0.38%。中概股方面，富途據報擬最快本周提交香港上市申請，其股價曾升6%，見86.58美元。另一方面，嗶哩嗶哩曾升逾4%；拼多多及京東則齊升逾3%。港股回穩 險守二萬四關市場憂慮中美爆發貿易戰，以及美國面臨債務違約，港股昨日早段曾跌354點，創23681點一年低位，其後走勢回穩，倒升67點收市，報24104點。在北水缺席下，成交金額縮減至997億元，創過去五個月以來單日最少成交。