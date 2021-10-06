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恒大遭入稟追佣4750萬

2021-10-06 列印
　　中國恒大（3333）近日陷入債務危機，恒大旗下屯門樓盤「恆大．珺瓏灣」及長沙灣樓盤「恆大．睿峰」，本周一遭美聯物業和香港置業分四案入稟高等法院，向兩個樓盤的發展商追討拖欠的售樓佣金，涉及單位249伙，合計金額逾4750萬元。

　　四案的原告皆為香港置業及美聯物業，其中「恆大．珺瓏灣」兩案的被告，均為發展商Fortune Choice Development Limited（福彩發展有限公司），「恆大．睿峰」兩案的被告則為其發展商Twin City Holdings Limited 。



　　根據入稟狀指，香港置業及美聯物業2019年10月4日就「恆大．珺瓏灣」樓盤與恒大簽定協議，同年11月26日就「恆大．睿峰」樓盤與恒大簽定協議。
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