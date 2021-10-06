花樣年爆債務違約 16億欠款逾期未付

內房股債務違約危機蔓延！花樣年（1777）昨日發佈公告稱，其2021年優先票據中仍有2.06億美元（約16.04億港元）本金，於10月4日逾期兌付。花樣年表示，已在地方政府、金融機構、財務顧問等多方支持下成立應急小組，制定風險化解方案。市場憂慮內房資金鏈問題擴散，內房股昨日全線急挫。碧桂園（2007）收報7.79元，跌2.75%；中國奧園（3883）收報3.66元，大瀉10.73%；禹州集團（1628）收報1.12元，瀉9.68%。交銀國際聯繫董事（房地產研究）謝騏聰指，現時內地中小型房企債務違約風險陸續升溫，令市場對內房信心急跌，或需要等到中央釋放支持房地產業信號，並針對恒大提出可行重組方案，才可看見轉捩點。他又指，不少房企去槓桿見進展，有國企背景或投資級別的內房「存活率」較高，融資狀況健康及優質資產較多的內房企業，能更好應對流動性問題。花樣年表示，在要約收購完成及註銷購回票據後，該批本金總額為5億美元債券，仍剩餘未償還本金2.06億美元，但此前公司一直在釋放能「按期還債」信號。花樣年股份在今年9月29日上午九時起已在港交所停止買賣，公司表示將繼續停牌。該公司稱，受疫情、行業政策及宏觀經濟等多重因素影響，其流動性出現階段緊張，目前公司營運秩序正常；公司董事會及管理層已就相關事件評估對其財務及現金狀況潛在影響，並在地方政府、金融機構、財務顧問等多方支持下成立應急小組，制定風險化解方案。子企以物管業務抵債另一方面，曾貸款予彩生活的碧桂園服務昨日公佈，由於彩生活母公司花樣年有較大機會出現對外債務違約，因此未能償還在周一到期的約8.5億元借款，根據股權轉讓協議，出現該類債務違約後，碧桂園服務會行使質押權，收購花樣年子公司鄰里樂100%股權，目前正在辦理鄰里樂全數股權轉讓手續。