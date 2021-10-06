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意馬清倉恒汽 中譽跳船蝕2.6億

2021-10-06 列印
　　恒大系股份遭投資者急忙拋售，其中恒大汽車（708）成為損手重災區。中譽集團（985）公佈，昨日於公開市場出售合共3218萬股恒大汽車股份，總代價約1.25億元，每股平均出售價約3.89元，出售事項整體虧損約2.56億元。

　　另外，意馬國際（585）亦公佈，公司擁有90.01%的間接附屬公司Imagi Investments於本周一以每股3.84元的平均價格，在公開市場出售300萬股恒大汽車股份，總代價1152萬元。出售事項完成後，公司不再持有任何恒大汽車股份。



　　恒大汽車昨日高開低走，高見4.22元後倒跌，一度低見3.6元，收市輕微反彈至3.8元，仍跌2.56%。

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