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雅居樂九月預售減16.4%

2021-10-06 列印
　　多間內房昨日公佈九月銷售數據，雅居樂（3383）九月預售金額為101.3億元（人民幣，下同），較上月的85.3億元，增加18.8%，但較上年的121.1億元，則減少16.4%。對應建築面積為73.1萬平方米，均價為每平方米13851元。

　　另一方面，越秀地產（123）公佈，集團九月實現合同銷售金額約為60.06億元，按年下降約14%。合同銷售面積約為20.86萬平方米，按年下降約37%。



　　此外，世茂集團（813）單計九月份，合約銷售額錄得225.8億元，按年減少近三成；合約銷售面積錄得128.35萬平方米；平均售價則為每平方米17596元。

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