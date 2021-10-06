雅居樂九月預售減16.4%

意大利鋒將費達歷高基艾沙在今夏歐洲國家盃令人眼前一亮，新球季曾因效力球會祖雲達斯成績不濟而陷入低潮，但最近改任中鋒再次爆發。今晚歐洲國家聯賽四強主場鬥西班牙，此子趁射手恩莫比尼受傷倦勤，勢以正選中鋒身份領意軍取勝，證明自己已更上一層樓。（香港開電視77、有線601、661台周四凌晨2:45直播） 費達歷高基艾沙在今季初因老婦人換帥和賣走攻擊王牌C朗拿度，跟隨球隊陷入低潮，但他最近兩仗因艾華路莫拉達倦勤，取代他出任中鋒即重新爆發，收錄一入球一助攻。 有別於任翼鋒時靠速度制敵，此子踢中鋒展示敏銳的門前觸覺，走位亦十分靈活，大有父親的影子。祖記教練艾歷基直言這位新星會成為...

2021-10-06