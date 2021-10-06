富途最快本周申上市 和譽超購兩倍今截飛

《路透》旗下《IFR》昨日引述消息指，富途計劃本周或下周向港交所提交上市申請，集資10億美元（約78億港元）。富途未有回應《IFR》查詢。《星島日報》上周曾獨家報道，富途正籌備回港第二上市，短期內將以保密形式遞交申請，由高盛及瑞銀擔任安排行，預計今年底上市。富途首席財務官陳宇回應查詢時稱，該公司正積極進行上市研究，進行綜合評估。
財務官：正積極研究
富途證券於2007年成立，2019年3月在美國採取同股不同權形式上市，A類股份有1票投票權、B類則有20票投票權，相信公司來港上市將採用相同的投票權比例。據富途2020年年報顯示，富途主要股東為創辦人兼主席李華持有富途37.2%普通股，投票權為68%；第二大股東為騰訊，持有富途22.8%普通股，投票權為27.9%。截至今年8月底止，富途第二季度總收入錄15.8億元，按年增129%，但按季跌28%，非美國通用會準則（Non-GAAP）淨利潤近5.5億元，按年增近127%，但按季跌54%，是連續第三個季度按季下跌。
內地餐廳綠茶再遞表
另外，內地休閒中式餐廳營運商綠茶集團，再次遞交主板上市申請文件，花旗集團及招銀國際為聯席保薦人。據最新上市文件披露，綠茶旗下有208間餐廳，今年首五個月收入達9.06億元，按年增逾1倍，轉賺4833.6萬元，去年同期則蝕5660萬元。今年首5個月同店銷售額增長89.6%。綠茶指，儘管華北及廣東省於同期出現區域性疫情爆發，但其業務仍呈整體復甦趨勢。