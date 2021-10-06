據聯交所披露權益顯示，蘇樹輝申報在9月30日，以每股平均價1.546元，購入海福德約1.29億股，涉資2億元，較海福德停牌前股價2元折讓22.7%，並首次披露持有海福德74.96%股權，成為海福德大股東。此外，與澳博副主席兼行政總裁蘇樹輝太太同名的鄭妙冰以配偶身份申報，與蘇樹輝共同持有該批股份。
澳博蘇樹輝斥兩億入主海福德
據聯交所披露權益顯示，蘇樹輝申報在9月30日，以每股平均價1.546元，購入海福德約1.29億股，涉資2億元，較海福德停牌前股價2元折讓22.7%，並首次披露持有海福德74.96%股權，成為海福德大股東。此外，與澳博副主席兼行政總裁蘇樹輝太太同名的鄭妙冰以配偶身份申報，與蘇樹輝共同持有該批股份。
全方位打擊私梟 斬斷陸上供應鏈 警搗走私大貨場 檢五億凍肉
水警女高級督察林婉儀追截走私快艇時被撞墮海殉職，警方連日掃蕩陸上走私設施，從供應鏈上游打擊走私活動。執法人員搗破龍鼓灘一個走私大貨場，檢獲千七噸凍肉，價值近五億，並起出兩艘大馬力快艇，警方指快艇經改裝...
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北京女子網購零食有蟲 投訴後收死亡恐嚇
內地著名的奶製品生產商之一內蒙古伊利實業集團旗下子公司，疑似有乳酸菌凍乾酸奶產品打開後發現有蟲子，涉事北京女事主獲京東客服退款。同日她將有關片段上載網絡，有食品經銷商隨即聯絡她，但沒有達成賠償協議，其...
2021-10-06
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這不是演戲！90歲體驗空中飛行 《星空奇遇記》 葛克隊長真．上太空
「葛克隊長」上太空！這並不是演戲。經典電視劇《星空奇遇記》（Star Trek）中飾演葛克隊長（Captain Kirk）的加拿大男星威廉薛特納（William Shatner）將於本月十二日乘坐太空...
2021-10-06
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望吐露港海景 逸瓏灣Ⅱ寬廣廳堂雅致舒適
大埔白石角有不少新晉豪宅，其中逸瓏灣II樓齡約6年，臨吐露港而建，是次走訪一個頂層連天台戶，面積1073方呎，4房1套房設計，全屋附有雅致裝潢，洋溢出溫馨感，賣點單位內置樓梯上私人天台，外望吐露港海景...
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美經濟數據好轉 市場氣氛改善 杜指收市反彈311點
雖然美國政府能否提高債務上限，仍是未知之數，但經濟數據好轉，刺激美股早段勁彈逾400點，杜指見34435點；標指漲60點，報4361點；納指升221點，報14476點。 杜瓊斯工業平均指數今晨...
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歐國聯四強 轟炸「基」屠牛
意大利鋒將費達歷高基艾沙在今夏歐洲國家盃令人眼前一亮，新球季曾因效力球會祖雲達斯成績不濟而陷入低潮，但最近改任中鋒再次爆發。今晚歐洲國家聯賽四強主場鬥西班牙，此子趁射手恩莫比尼受傷倦勤，勢以正選中鋒身份領意軍取勝，證明自己已更上一層樓。（香港開電視77、有線601、661台周四凌晨2:45直播） 費達歷高基艾沙在今季初因老婦人換帥和賣走攻擊王牌C朗拿度，跟隨球隊陷入低潮，但他最近兩仗因艾華路莫拉達倦勤，取代他出任中鋒即重新爆發，收錄一入球一助攻。 有別於任翼鋒時靠速度制敵，此子踢中鋒展示敏銳的門前觸覺，走位亦十分靈活，大有父親的影子。祖記教練艾歷基直言這位新星會成為...
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日本偽出遊｜京都秋祭 浴衣體驗狂掃綠茶清酒手工藝品
踏入秋天，想起那年那月，站在京都清水寺前，看着漫天紅葉，美景震撼着靈魂......今年雖未能親往古都再續紅葉情，尖沙嘴Mira Place由9月27日至10月17日舉辦的「京都․秋祭」活動，場內滿滿的...
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《濁水漂流》囊括金馬獎12項提名 吳鎮宇張震爭帝 林嘉欣「母女」爭后
將於下月27日在台北舉行的第58屆金馬獎頒獎禮，大會昨日公佈各獎提名名單，港片《濁水漂流》獲最佳劇情片等12項提名，吳鎮宇更憑該片角逐金馬影帝，同片謝君豪、柯煒林及李麗珍分別入圍男、女配角；林嘉欣則憑...
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社論——追上內地抗疫水平 通關才有望
本港近月持續本地零確診，疫情放緩，各界尤其是商界，要求通關之聲，非常響亮，連特首林鄭月娥亦表明，爭取盡快與內地免檢疫通關是頭等大事。內地一早成功控疫，港人極之希望與內地通關，讓本港經濟恢復，但首先要讓內地安心，香港能夠持久控疫。港府須加快尋求內地的意見，了解內地的關注，作出改善，讓內地首肯與本港互通人流。 特首說得很白，只要能夠與內地免檢疫通關，中央要求香港採取任何措施、改善任何程序，特區政府都會盡最大努力配合，若有些措施未必做得到，特區政府都會盡量實行，讓內地更有信心香港的防疫制度不會成為缺口。這個取向，反映港府以爭取與內地通關為先，只要早日通行，就有助與內地的內循環經濟...
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頭號目標——優悠皇回勇交代
剛戰沙田賽事的五班千八米，雖然個人認定隔晚大熱門的「水星二號」是泥優於草之馬，但因為牠賽前試泥閘時，留前鬥後之下直路走勢洶湧，符合苗廄出擊模式，所以仍列作頭二選。結果，「水星二號」雖然跑至三甲不入，但...
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