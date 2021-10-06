  • 2021年10月6日 星期三
  • 29º
  • 65%
熱門： WhatsAppFacebook皇后山施政報告利穎怡

日報新聞 > 金融

澳博蘇樹輝斥兩億入主海福德

2021-10-06 列印
　　澳博控股（880）副主席兼行政總裁蘇樹輝斥資2億元，收購由正在破產重組的海航集團旗下海福德集團（442）近75%股權，每股作價1.546元，較停牌前的2元折讓近23%。交易完成後，海航將不再持有海福德集團。《星島日報》以電郵向蘇樹輝查詢，問及入股海福德原因，以及是否有意展開新事業發展，但在截稿前未有回覆。

　　據聯交所披露權益顯示，蘇樹輝申報在9月30日，以每股平均價1.546元，購入海福德約1.29億股，涉資2億元，較海福德停牌前股價2元折讓22.7%，並首次披露持有海福德74.96%股權，成為海福德大股東。此外，與澳博副主席兼行政總裁蘇樹輝太太同名的鄭妙冰以配偶身份申報，與蘇樹輝共同持有該批股份。



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
頭條日報 X OTO激安祭 低至2折
California Rainbow & Caleb's Redemption 2021
下載頭條App
hd