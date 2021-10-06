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中軟折讓一成配股籌20億

2021-10-06 列印
　　中國軟件國際（354）公佈，與配售代理UBS AG訂立配售協議，按盡力基準向不少於六名承配人配售最多合共1.62億股配售股份，相當於經擴大已發行股本約5.28%。配售價為每股12.26元，較上日收市價13.6元折讓約9.9%，籌集19.86億元。

　　該公司指，擬將約40%所得款項淨額用作全棧雲智能產品、解決方案的研發、以及與公司主業相關的投資併購；約40%用以打造鴻蒙軟硬件產品、解決方案，研發原子化服務所需的全棧式技術，圍繞鴻蒙產業生態進行投資併購；以及約20%用作一般營運資金。中軟昨日收報12.28元，跌9.71%。



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