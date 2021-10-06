中環IFC外望——MPF上月人均蝕7098元

受市況波動拖累，上月全港打工仔的強積金表現大部份見紅。據理柏公佈最新數據顯示，9月份本港強積金錄得負回報2.64%，當月除日本股票基金外，其他類別基金全蝕。整體第三季，本港強積金更蝕3.98%。若按今年6月底止本港強積金總淨資產約1.22萬億元、計劃成員454.3萬名粗略計算，即9月份每名打工仔平均蝕7098元；第三季計，則每人平均蝕10701元。各類基金表現方面，9月份唯獨日本股票基金有錢賺，回報升3.57%，其他類別基金回報全跌，尤其股票類，其中港股基金回報跌幅較大，跌4.52%；中國股票基金跌4.46%；大中華股票基金及歐洲股票基金亦跌4%以上。整體第三季，首三位回報跌幅最大的基金類為中國股票基金、港股基金及大中華股票基金，分別跌16.08%、14.08%及13.56%。個別基金方面，9月份表現最好三隻基金為東亞強積金日本股票基金、宏利MPF日本股票基金及中銀保誠日本股票基金，回報分別升4.31%、3.23%及3.18%；第三季表現則以宏利MPF日本股票基金最優，回報升達6.51%。滙豐上半年千禧客增30%滙豐銀行指，該行上半年本港千禧世代新客戶數量按年增長超過30%，接近銀行今年上半年新客戶總數的一半。滙豐香港區財富管理及個人銀行業務客戶、國際及市場策劃主管許長虹表示，千禧世代為滙豐亞洲財富策略的重要一環，並將進一步提升其數碼投資方案，推出一系列新數碼投資服務，包括免佣金股票投資收費計劃、理財達人及升級版基金投資平台。許長虹表示，該行數碼客戶每月交易量達1200萬，95%客戶透過電子渠道進行交易，其流動應用程式的每月活躍用戶達160萬人，又提及在今年首八個月，透過電子渠道開戶的新客戶中，76%為千禧世代。滙豐亦針對千禧世代客戶推出三項數碼服務及產品，包括「滙豐Trade25」、「滙豐理財達人」和升級版「Flexinvest靈活智投」。該行指，投資平台「Flexinvest靈活智投」提供股票以外的投資組合，其基金投資的最低入場費為100元。「滙豐Trade25」只限18歲至25歲客戶參與，月費25元，用戶可零佣交易港股、A股及美股，並設有每月25萬元上限。「滙豐理財達人」則透過「在線通訊」、「線上對話」或Zoom會面，為滙豐One客戶提供網上理財指導。高瞻