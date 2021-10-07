早段跌逾400點 收市拗腰升102點 憂慮通脹 杜指先挫後穩

美國私人企業職位數據優於預期，市場憂慮聯儲局將加快「收水」，美股早段顯著下跌。美股杜指早段下跌394點，至33919點，跌幅為1.2%。標普指數亦跌0.9%，納指早段則跌0.6%。雖然美股下跌，港股夜期中段仍升69點，至24026點，較恒指收市高水60點。杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報34416點，升102點；納斯達克指數收報14501點，升68點。滙控（005）美國預託證券價格曾見43.12港元，較香港收市價升0.67港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見452.25港元，較香港收市價升5.85港元。就業數據勝預期美國人力資源機構ADP公佈，9月私人企業新增職位568000個，多於市場預期的增加428000個。美國抵押貸款銀行協會公佈，美國上周抵押貸款申請指數跌6.9%，前1周下降1.1%。美國10年期國債息率，維持在1.514厘的偏高水平。油價從高位回落，紐約期油昨晚跌1.6%，至每桶77.62美元水平。美聯儲主席鮑威爾指不會禁止加密貨幣，消息刺激比特幣重上5萬美元水平，根據交易平台CoinDesk，比特幣過去24小時最高見51895美元，創近一個月高，最新報50627元。美聯儲周二（5日）逆回購工具實施規模達到1.431萬億美元，突破上月29日1.416萬億美元的紀錄，並創歷史新高。有分析指出，數據反映美國金融體系流動性嚴重過剩。投資者對通脹的擔憂，拖累歐洲股市週三低收。零售、汽車、旅遊休閒類股領跌，跌幅超過2.5%。英國富時100指數收報6995.87點，跌81點，跌幅1.15%。德國DAX指數收報14973.33點，跌221點，跌幅1.46%。法國CAC指數收報6493.12點，跌83點，跌幅1.27%。金價靠穩。於紐約商品交易所，12月份期金收報每盎司1761.8美元，升近1美元。恒指今年首次收於24000點以下，報23966點，跌137點，技術上受制10天線（24298）。恒指昨日隨外圍高開155點，報24259點，但已屬全日高位，其後受美股期貨於亞洲時段回落拖累，恒指曾挫291點，低見23812點。港股跌137點成交額微增至特首林鄭月娥11時宣讀新一份《施政報告》，恒指一度回彈至24100點以上，惟後勁不繼，最終反覆低收137點，報23966點；國指跌102點，收報8412點；科指跌89點，收報5866點，大市成交金額輕微增至1039億元。美國10年期債券息率回升至1.55厘附近，重磅科技股普遍高開低收，美團（3690）挫2.14%，收報228.6元，單股拖低恒指41點。騰訊（700）跌0.8%，收報446.4元；小米（1810）跌1.44%，收報20.55元；阿里（9988）逆市彈1.48%，收報137.3元。