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甘比提溢價38%私有華置

2021-10-07 列印
　　華人置業（127）上周三（9月29日）開始停牌，至昨晚宣佈獲「大劉」劉鑾雄太太、大股東陳凱韻（甘比）提出私有化要約，每股作價4元，較華置停牌前2.9元溢價38%，較股份於最後完整交易日收市價2.18元溢價約83.5%，但較華置今年6月底每股未經審核綜合資產淨值折讓達69.2%。華置指，通過私有化須在股東會中獲獨立股東不少於75%股份支持，以及少於10%股權反對。華置將於今日復牌。

　　值得留意的是，截至昨日華置已發行股份約19.08億股，甘比及一致行動人士持有14.399億股，佔78.59%，「街貨」僅有4.08億股，佔總股本21.41%，甘比只需要花費最多19.07億元，就能私有化華置。

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