國際老千局涉20億押股 苦主擬尋求證監援手

多名持有本港上市公司股權的苦主，遭一夥懷疑是國際背景的詐騙集團，以貸款抵押名義，騙取股份拋售圖利，涉案金額據稱已達20億元。其中一位涉事苦主黃先生，聯絡到《星島日報》親述受騙過程，他指公司因深陷押股騙局已損失逾8000萬元，該批股份已被輾轉移至多個金融機構，現處於海外難以追查。根據黃先生向《星島日報》口述，他任職的一間香港實業公司，曾為渤海銀行(9668)去年7月上市時的重要投資者，持有其3200萬股股份。今年5月，公司認識到境外註冊的財富管理機構xxxxx Capital Fund。該機構當時為通聯香港實業提供了「豐厚的」貸款抵押條款，包括低貸款利率、高貸款比例。低息貸款引落疊但股票貸款協議的條款實際上極有利於老千公司，如條款上涉及「再質押權益」(允許老千公司將抵押的股票納為己用，可作為它自己貸款的質押物)；設有10%的違約金；在貸款的基礎上收取初始費用和維護費等。黃先生公司所持的渤海銀行股份轉至老千公司託管人後，起初，公司會以抵押股票波動過大為藉口，只同意分批提供貸款，每筆貸款只佔貸款總額的一小部分。通聯香港實業亦曾成功獲得約200萬美元的貸款。然而後續該公司開始發威，在發放貸款前，要求借款人簽署Closing statement and settlement(交易完成及結算文件)，如拒簽文件，則會被視作違反股票貸款協議，要求支付10%違約金，或威脅將出售託管人帳戶中的股票以支付該費用。當黃先生發現公司或已落入騙徒陷阱時，為時已晚。他曾向警方報案，亦打算在今日趕赴證監會尋求幫助，據悉在多方調查後，他抵押的這批股票已經輾轉移至好幾間券商，現已被轉出境外，在加拿大某公司手上，且已被沽掉2800萬股，佔抵押股份87.5%，價值約8400萬元。