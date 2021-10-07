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譚仔暗盤「潛水」每手蝕190元

2021-10-07 列印
譚仔暗盤「潛水」每手蝕190元
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　　新股市場續遇冷，超購近29倍、本地餐飲新股譚仔國際（2217）暗盤早段曾急插一成，其後跌幅收窄，最終在富途暗盤中收報3.14元，一手1000股帳面蝕190元。另外，微泰醫療（2235）昨日起開始招股，每手入場費3146.4元，綜合多家劵商數據，首日孖展錄得3.76億元，超購0.9倍。

        譚仔公佈，以招股價下限3.33元定價，其招股價介於每股3.33至4.17元，預計集資所得淨額約10.4億元。香港公開發售部份錄得7.8萬份申請，超額認購逾28倍，國際發售部份超購2.89倍。一手中籤率7.14%，抽15手穩中一手，共有102人申購乙組，其中2名認購頂頭槌飛。



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