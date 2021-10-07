政府擬促人幣證券需求 研提升發行交易

特首林鄭月娥發表《施政報告》提及，將研究提升發行及交易人民幣證券需求、容許「港股通」南向交易的股票以人民幣計價等具體措施，以進一步擴大跨境人民幣資金雙向流通管道、離岸人民幣產品和工具發展。證監會表示，正與金管局及聯交所研究在香港買賣人民幣計價證券方面的可行性。港交所行政總裁歐冠昇表示，香港交易所樂見政府支持拓展互聯互通計劃、繼續完善上市機制、發展本港市場作為人民幣產品交易中心，以及支持香港發展成為區內的綠色及可持續金融中心，此均有助於鞏固本港資本市場的吸引力，港交所期待繼續與港府和業界緊密合作，共同為香港作為全球領先的金融中心的發展而努力。研強積金投資內地債券《施政報告》亦提到，將推動跨境金融科技，與內地積極研究建立一個一站式沙盒聯網，令粵港澳三地的金融機構及科技公司測試跨境金融科技應用項目更加便利，另通過考慮稅務寬減，進一步吸引家族辦公室落戶香港，提升國際資產及財富管理中心地位。《施政報告》提出「強積金投資中國債券」，指財經事務及庫務局將與強積金管理局研究措施，方便強積金投資內地發行的政府和政策性銀行債券。林鄭月娥表示，將會提升強積金的退休保障功能，首要是在下一個立法年度修例落實取消「對沖」，並落實為低收入僱員代供強積金。此外，她指政府會進一步探討如何鼓勵巿民將強積金一筆過資產轉化成退休後定期可領取的年金，為長者提供穩定收入。施政報告又指出，中小企在香港實體經濟擔當不可或缺的角色，但不時面對資金周轉困難，並遇上融資難的問題。為此，金管局正構建「商業數據通」（CDI），好讓中小企善用自身數據，以便較易向銀行取得融資，料CDI將於明年投入運作。