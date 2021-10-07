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包浩斯同店銷售跌2%　派特別息18.5仙

2021-10-07 列印
　　經營「Bauhaus」等服裝零售品牌的包浩斯國際（483）公佈，截至9月底止第二財季經營數據，整體同店銷售回落2%，當中本港同店銷售增加3%，澳門同店銷售下跌17%。

  包浩斯公佈，截至9月底止，上半財年整體同店銷售下跌11%，其中香港下跌10%，澳門同店銷售下跌13%。截至9月底止，包浩斯經營店舖數目共有50間，較3月底時淨增1間，新增店舖位於香港地區，目前香港共有店舖40間，而澳門共有店舖10間。



　　包浩斯早前完成出售荃灣倉庫，擬動用出售事項所得款項約6800萬元，派發第二次特別股息，每股18.5仙。包浩斯昨日逆市升1.74%，收報1.17元。

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