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華夏文化遭狂沽　大瀉76%創上市新低

2021-10-07 列印
　　「女股神」西澤投資管理主席兼首席投資官劉央有份持股的華夏文化科技（1566），昨午後中段遭斬倉式拋售，一度急插85.6%，低見0.375元，創2015年3月上市以來新低，全日仍大跌76.5%，收報0.61元，市值縮水至6億元，全日市值蒸發19.6億元；成交急增至2.06億元，成交激增至2億股，相當於總股本約20%。

  截至本報截稿前，華夏文化科技未有刊發公告解釋股價波原因。值得留意的是，據聯交所披露權益顯示，建設銀行持有華夏文化科技約1.36億股保證股份權益，佔總股本13.9%。



  劉央去年3月首次披露華夏文化科技持股超過5%，最新持股達8.97%。

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