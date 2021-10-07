中環IFC外望——WeLab夥豐澤推Apple月供計劃

金融科技集團WeLab近日首與Apple指定授權經銷商豐澤推出專買Apple產品月供計劃，用戶只須經其全新服務平台WeLab Pay以「Apple產品好賞分期計劃」購買有關產品，便獲先扣減產品trade-in價後，才計算每月供款，即相當於用戶最多可享七折買Apple產品。WeLab創辦人及集團行政總裁龍沛智（見圖）表示，以買iPhone13（128G）為例，trade-in價為產品售價的28%，扣除trade-in價後，用戶大約以七折購入該手機，月供24個月，每月供款僅204元，完全無其他附帶條件，惟上述零息供款只適用於信貸評分良好的客戶，否則需付利息。他指，WeLab是亞洲首家及獨家提供該計劃的金融服務供應商，香港首個合作的Apple指定授權經銷商為豐澤，數周前已試推，下周將在豐澤全線門市及網店提供該計劃，未來亦會在其他指定經銷商陸續推此服務。用戶可即場在銷售點透過WeLab Pay平台申請「Apple產品好賞分期計劃」，最快五分鐘內完成，並透過銀行轉帳繳付計劃月費。iPhone或Apple Watch的月供計劃期限為24個月，iPad或Mac產品則為36個月。小米5G領先全球 東歐市佔力壓蘋果市場調研機構Strategy Analytics發表報告指，今年第三季小米（1810）成為全球領先的Android 5G手機供應商，其在中東歐地區的5G手機出貨量佔有率達42%，超越蘋果和三星成為該地區的5G手機第一名。蘋果及三星緊隨其後，市佔率分別為26%及11.5%。Realme及OnePlus則分別排名第四及第五位，市佔率為7.2%及2.5%。Strategy Analytics高級分析師Yiwen Wu表示，小米利用華為缺乏新手機的情況下，以性價比高的5G手機產品組合，例如紅米Note 9T 5G和小米11 5G進軍市場，預料小米將2022年保持5G手機出貨量的領先地位。Strategy Analytics總監Ken Hyers預計，蘋果iPhone 13系列在第四季度表現強勁，但其高定價水平將限制其影響力；三星則憑藉其實惠的5G手機位列第三，市佔率則按年下降22.8個百分點至11.5%。高瞻