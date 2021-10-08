債務危機緩解 杜指升337點

美國政府債務危機暫時解除，美股氣氛持續改善，加上勞工市場數據優於預期，美股三大指數周四早普遍向上。杜指早段升558點，至34975點，升幅為1.6%。標普指數1.5%，至4429點，納指早段升1.7%，至14750點。聯邦政府債務違約期限逼近，美國國會參議院共和黨領袖麥康奈爾提議允許民主黨將舉債上限延長至12月，暫時打破國會僵局。杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報34754點，升337點；納斯達克指數收報14654點，升152點。滙控（005）美國預託證券價格曾見43.89港元，較香港收市價升0.64港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見484.32港元，較香港收市價升12.92港元。數據方面，美國勞工部公佈，截至本月二日的一周，首次申領失業救濟人數為32.6萬人，按周減少3.8萬人，並少於預期的34.8萬人。截至9月25日止的一周，續領失業救濟人數為271.4萬人，按周減少9.7萬人。歐洲央行公佈九月九日的會議記錄顯示，央行當時曾討論以更大幅度削減資產購買規模，部份人甚至認為，市場可能已經為結束緊急購買資產計劃做好準備。美國兩黨達成協議，可望暫時化解把美國逼向債務違約的政治困境，歐洲3大股市周四亦應聲反彈，收市皆升逾1%。英國富時100指數收報7078.04點，升82點，升幅1.17%。德國DAX指數收報15250.86點，升277點，升幅1.85%。法國CAC指數收報6600.19點，升107點，升幅1.65%。金價偏軟。於紐約商品交易所，12月期金收報每盎司1759.2美元，跌2.6美元。美國債務危機紓緩，加上中美關係有望回暖，隔晚美股先跌後回升，刺激亞洲股市亦見向好。港股全日高開高走，科網股、本地地產股及金融股合力推高大市，最多曾飆775點，創本月高位24741點，最終以接近全日高位收報24701點，飆升735點，升幅3.07%。科指升幅更達5.21%，並重上6000點，收報6172點，揚305點，惟大市成交未見配合，僅錄1053億元。恒指收升735點大市由科網股領軍，美團（3690）終止五連跌，急彈9.71%，收報250.8元，並領漲藍籌及科指成份股；阿里（9988）獲股神拍檔芒格大手增持，揚7.28%，收報147.3元；騰訊（700）升5.6%，收報471.4元；三大科網巨頭合共貢獻恒指416點。