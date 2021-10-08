譚仔首掛跌7.5% 每手蝕八碗米線

雖然大市勁升，但譚仔國際（2217）昨日首掛未擺脫暗盤頹勢，逆市大跌7.5%，收報3.08元，每手帳面蝕250元，相當於約8碗譚仔三哥一餸米線（每碗33元）。譚仔國際母企東利多集團行政總裁粟田貴表示，對「譚仔雲南米線」及「譚仔三哥米線」兩個品牌寄予厚望，亦對譚仔國際進軍日本及澳洲等國際市場充滿信心。譚仔國際股價全日「潛水」，開市報3元，較招股價3.33元跌9.9%，午市後股價續弱，曾低見2.98元，跌10.5%，收報3.08元，跌7.5%，一手帳面蝕250元，認購譚仔國際的兩張「頂頭槌飛」料各蝕逾87萬元。譚仔國際主席劉達民表示，當年東利多收購譚仔及譚仔三哥後，建立高度標準化及可快速擴展的業務模式，現時該集團在香港、內地及新加坡共有156間餐廳，未來亦會發展日本及澳洲市場。粟田貴表示，樂見譚仔國際由街坊麵店，變成跨國快速休閒連鎖餐廳，更對譚仔進軍日本及澳洲等新市場充滿信心。另外，專注於糖尿病管理的微泰醫療（2235）進入次日招股，9間券商累計為其借出約近6億元孖展額，公開發售部份超購2倍。其中華泰國際1.62億元借出，富途及輝立則分別借出0.91億元及800萬元。微泰次日招股超購兩倍此外，彭博指有「印度支付寶」之稱、阿里巴巴（9988）旗下螞蟻集團持股近30%的支付平台Paytm，正與阿布扎比主權基金、新加坡政府投資公司、貝萊德、野村進行談判，冀選定IPO基石投資者，以尋求200至220億美元估值（約1560至1716億港元）。Paytm有傳擬於下月進行公開招股，預計集資30億美元，料將成為印度今年最大規模的上市計劃。