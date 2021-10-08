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東周投資會 (2021-10-08)

日報新聞 > 金融

增持股權至72% 鄭家純入主有線

2021-10-08 列印
　　據聯交所最新披露，有線寬頻（1097）大股東的永升（亞洲）獲新世界發展（017）主席鄭家純加碼增持40.5%股權，至72%；估計分別持有永升24.5%的邱達昌，以及16%的富力地產（2777）創辦人李思廉將會退出。

        根據聯交所權益披露顯示，仍然停牌的有線寬頻大股東永升（亞洲）出現股權變動，鄭家純全資持有的Celestial Pioneer Limited，上周四（9月30日）與永升（亞洲）若干少數股東簽訂兩項協議，有條件收購該公司合共40.5%的權益。完成交易後，Celestial Pioneer的權益將由31.5%，增至72%。



        

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