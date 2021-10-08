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東周投資會 (2021-10-08)

日報新聞 > 金融

許正宇：無意強制積金轉年金

2021-10-08 列印
　　新一份《施政報告》出爐後，市民關注強積金資產會否被強制要求轉作年金。財經事務及庫務局局長許正宇在媒體簡報會上重申，正如特首林鄭月娥早前所稱，不是強制要求，下一步政府將與勞福局配合研究如何鼓勵市民轉化。

        《施政報告》提出將改善強積金制度，便利強積金投資內地政府和政策性銀行債券。許正宇表示，上述「政府」一詞是否包含地方政府，仍需吸納市場意見作研究，下一步將與積金局探討此問題，希望可為強積金持有人提供更多選擇。



　　至於被問及是否需要因此修改強積金投資指引，他僅指出，要衡量一隻債券是否獲資格投資，條件包括有評級及核准交易所上市等。

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