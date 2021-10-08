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東周投資會 (2021-10-08)

日報新聞 > 金融

中國上月外儲降0.97%

2021-10-08 列印
　　中國外匯儲備連續下跌兩個月，人民銀行昨日公佈，中國9月份外匯儲備為32006.26億美元，較8月份的32321.16億美元，下跌314.9億美元，跌幅為0.97%，同時亦低於市場預期的32200億美元。國家外匯管理局副局長、新聞發言人王春英表示，中國9月外匯市場運行平穩，外匯交易理性有序。

　　人行網站顯示，9月份黃金儲備為6264萬盎司，與8月相同，但9月黃金儲備美元值1091.75億美元，較8月減少3.97%。9月IMF儲備頭寸101.00億美元，較8月102.82億跌1.7%。9月特別提款權533.38億美元，按月漲0.8%。



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