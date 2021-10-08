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東周投資會 (2021-10-08)

日報新聞 > 金融

按證上半年虧損大幅收窄

2021-10-08 列印
　　按揭證券公司公佈，今年上半年除稅後虧損2444萬元，較去年同期虧損1.97億元大幅收窄。期內見紅主要續受新做按揭保險引致的佣金支出與保費收入入帳出現錯匹，以及香港年金公司的會計虧損影響。上半年按揭保險計畫下的新取用貸款額按年大增50%至606億元。

        按證解釋，由於新承造按保產生的佣金支出要即時入帳，但有關保費收入就要根據保單的相關貸款風險按年攤分入帳，加上旗下香港年金公司對其年金業務基於精算假設下需要維持審慎法定儲備所引起的會計虧損，以致上半年業績再次錄得虧損。若撇除上述兩個因素影響，按證錄得經調整除稅後溢利3.46億元。





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