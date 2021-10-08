中環IFC外望——中銀香港首三季年輕客升20%

年輕一代的理財需求正在上升。中銀香港（2388）表示，該行正推動數碼化服務，以配合年輕客戶需要。今年首三季，該行介乎18至40歲的年輕新客戶數目較去年同期上升約20%。該年輕客戶群中，有90%的交易活動透過數碼化渠道進行，其中以證券投資較受歡迎。中銀香港指出，年輕客群上半年的資產管理規模（AUM）按年升逾35%，證券交易筆數亦按年增長近45%，這些交易大多透過手機銀行進行。該行又指，美股為熱門投資選擇之一，整體持有美股的客戶中約50%為年輕客戶，他們傾向投資於科技股和新經濟股等板塊。中銀香港個人金融及財富管理部客層管理處主管温晞文（見圖）表示，發現年輕客戶經常使用數碼渠道進行投資理財，故提供多種個人化的手機銀行服務，滿足其財富管理需要。她提及，現時「PlanAhead．智未來」一站式財富策劃服務的用戶中，逾60%為年輕客，「他們可透過個人財務及目標差距分析，規劃人生各階段的理財目標。」此外，「NotALot碎股易」服務的整體用戶中接近55%為年輕客。她稱該行會透過大數據分析客戶的理財習慣及喜好，發送相關資訊，亦會邀請年輕客群一同參與開拓專屬的服務模型及數碼理財體驗方案。滙豐保險推團體人壽保優惠滙豐保險昨日宣佈推出「企業精英團體人壽保障優惠」，適用於所有滙豐商業客戶，藉此加強對香港中小企的支援。滙豐保險香港行政總裁文德華（Edward Moncreiffe）表示，自今年2月推出以來，「滙豐保險全方位僱員福利」方案的數碼平台已錄得超過2.8萬名用戶。滙豐調查指出，30%的香港企業表示未來12個月會專注於挽留及增聘人才，40%受訪者認為員工福利是人才管理不可或缺的一環，與工資（42%）和升遷機會（41%）的重要性不相伯仲。該行指，由昨日至11月5日，滙豐商業客戶申請「滙豐保險全方位僱員福利」人壽保險計劃後，該行將為每名受保僱員提供首年十萬元的免費團體人壽保障。受保僱員亦可使用一站式數碼平台內的不同功能，包括查詢保障餘額、電子理賠、電子醫療卡、搜尋醫生或診所等。高瞻