北水回歸 港股曾破二萬五

北水重啟刺激交投上升，大市成交金額增至1633億元。北水南下合計淨流入23.96億元，累計流入160.66億元，其中騰訊（700）為淨流入最多個股，獲14.66億元北水淨流入。全周累計恒指彈262點，國指彈49點，科指累彈105點。
瑞聲盈警插12.6%
內地股市於國慶假期後復市，走勢大致向好，上證指數收報3592點，升24點或0.67%，再逼近3600點；深成指數高開高收，升105點或0.73%，報14414點；創業板指數則略跌1點或0.04%，收報3243點。
大型科網股繼續支持大市，阿里（9988）彈5.6%，收報155.5元，為表現最佳藍籌股，單股推高恒指102點；騰訊（700）升2.2%，收報481.8元；美團（3690）升2.1%，收報256元，三者齊見10日高位。金融股亦向好，滙控（005）升1.4%，收報43.85元，創一個月高；旗下恒生（011）五連升，漲2%，報141.8元。
瑞聲（2018）發盈警後沽壓急增，挫12.6%，收報31.95元，為表現最差藍籌股；手機同業受拖累，比亞迪電子（285）挫5.6%，收報26.2元。
內地動力煤期貨急回，每噸價格曾大跌一成以上，拖累煤炭股及電力股捱沽。兗煤（1171）瀉11.1%，收報13.62元；中煤（1898）大跌12.93%，收報5.86元。
大中華投資策略研究學會副會長李偉傑預期恒指短線氣氛略為好轉，下周大致於24300至25300點之間波動，但走勢仍需觀望內房債務問題及中美關係走向。