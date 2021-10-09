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MPF首三季人均蝕近千元

2021-10-09 列印
　　近期市況波動，拖累本港的強積金（MPF）表現「見紅」。強積金顧問公司駿隆公佈，9月份駿隆強積金綜合指數錄負回報3%，「打工仔」每人平均蝕8031港元；首三季則錄負回報0.4%，每人平均蝕996元。強積金資產於今年第三季因股票市場受壓，單是第三季，預測強積金已蒸發520億元資產。駿隆集團常務董事陳銳隆表示，對於強積金第四季的表現偏向負面，但相信再大跌的機會較少，預計全年強積金回報持平，料人均賺或蝕為數百元至1000元的水平。

　　根據駿隆數據顯示，9月份三大主要指數均見紅，當中股票基金指數的表現最差，錄負回報4.4%，混合資產基金指數及固定收益基金指數則分別錄負回報3%及0.5%。若以今年初至今計，股票基金指數及固定收益基金指數表現均見紅，分別錄得負回報1.9%及0.8%。



駿隆撐退休後轉年金

　　對於《施政報告》提出，可探討將強積金一筆過資產轉化成退休後定期可領取的年金。駿隆集團執行董事王玉麟表示，支持有關建議，相信年金的性質能有助退休人士對沖長壽的風險。





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