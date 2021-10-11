北水強勢回歸 料展開反彈市 港股本周上望25500

上周五北水重臨刺激港股交投上升，港股承接美股升勢，一度重上二萬五，創逾三周高，本周恒指升勢能否持續，成為市場焦點，分析指，由於內房債務問題仍困擾大市，雖然預期今日港股或略為高開，但暫時難以判斷是否「中期升浪」，只能形容是「反彈市」，投資者可趁技術反彈小量入貨，不建議重倉出擊，期望後續仍可向上試50天線（約25500點）。上周五美國9月非農就業數據意外遜市場預期，反映新冠疫情及缺工問題，持續對美國經濟復甦構成壓力，美股三大指數全線向下，惟恒指ADR及夜期均未受影響齊齊向好。港股ADR比例指數報25090點，較上周五收市高252點；夜期則報25023點，高水185點。ADR及夜期齊造好香港股票分析師協會副主席郭思治表示，上周四恒指反彈，一般散戶難以捉摸，只能眼光光看升，有被綁的散戶終於見家鄉，鬆一鬆綁都尚算開心。雖然上周五美股表現不濟，但整體來說杜指仍未跌穿6月18日低位33271點，故美股現時仍可視為高台整固。郭思治續指，中期跌浪已延續十多個星期，北水重臨下，本周恒指回升實屬正常。但要留意的是，在內房債務壓力下，投資者只可把今次升勢視為「反彈市」，而非真正「中期升浪」，因此可趁技術反彈小量入貨，不建議重倉出擊。郭思治預期，本周港股或可上試50天線水平（約25500點），若能突破50天線，則要看大市成交金額能否配合，倘若能夠配合，即可再下一城看25800點附近。光大新鴻基財富管理策略師溫傑指出，上周恒指表現優於預期，北水回歸後，即使本周僅有四個交易日，港股亦應該不至於太靜。他預期，恒指本周有可能將在20天線（約24700點）爭持，有望挑戰25000點，50天線附近則為阻力位，預期大市可上望25500點，24500點見支持。恒大危機左右後市溫傑分析，大市走勢仍需看三大因素，包括恒大（3333）債務危機發展；聯儲局對收水加息態度；以及月中內地公佈一系列經濟數據，如周三公佈的9月內地進出口數據、周四公佈的9月生產者物價指數（PMI）及消費者物價指數（CPI）。