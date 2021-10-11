新創建聚焦物流板塊 重點投資佈局大灣區

新創建（659）近年積極出售非核心資產回籠巨額現金，預告重新聚焦物流板塊，透過收購物流平台及電商、冷鏈物流等新興領域，冀未來五年建立物流生態圈。新創建執行董事何智恒稱，大灣區將是重點發展區域，不論輕、重資產都是其收購對象，務求配合重組現有物流業務。何智恒表示，為迎合物流市場轉變，將會收購物流平台，以及冷鏈、電商等相關新興物流項目，目標是未來五年建立一個物流生態圈，冀內部回報率（IRR）可達雙位數字。目前新創建持有亞洲貨櫃物流中心和中鐵聯合國際集裝箱公司部份權益，分別是倉庫及鐵路類型的重資產項目，何智恒指出，未來物流行業最重要是網絡，新創建將會建立一個物流平台，整合現有資源為客戶提供廣泛服務，故收購對象也會考慮一些輕資產，他說：「唔係睇Heavy定Light Asset（輕重資產），我哋要Right Asset（正確資產）」。強調無賤賣資產新創建過去三年不斷出售非核心資產，合共套現逾172億元，但未有派特別息。行政總裁馬紹祥表示，目前股息回報已可觀，會維持現行可持續及漸進股息政策，並強調要為股東創造價值，日後亦會不時檢視及處置資產。何智恒亦指出，上年度售賣資產速度較快，但強調沒有賤賣資產，出售項目都是優於市場估值。他又稱，實際上過去三年收購花費的金額較賣產套現為多，包括收購富通動用215億元，令保險成為核心業務之一，以及斥資72億元收購3條內地公路。截至今年6月底，新創建坐擁可動用資金高達302億元，包括108億元現金及194億元備用已承諾銀行信貸額。籌備進軍內地保險業對於保險發展前景，馬紹祥指出，已積極籌備內地牌照，將在今年底至明年初正式申請，領牌後會優先推出壽險產品，並按部就班將經營地區，從大灣區擴至中國其他省份。