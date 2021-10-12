三大指數齊跌 杜指挫２50點 油價三連升 突破80美元

環球能源危機加劇，市場憂慮能源價格上漲，會引發滯脹，國際油價曾升逾3%，帶動能源股造好，美股早段三大指數齊升。杜指曾漲139點報34885點，標普500指數報4411點，上升20點；納指報14656點，上升76點。杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報34496點，跌250點；標普500指數收報4361點，跌30點；納斯達克指數收報14486點，跌93點。滙控（005）美國預託證券價格曾見44.32港元，較香港收市價升0.47港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見491.90港元，較香港收市價升10.10港元。原油價格連升三日，倫敦布蘭特期油昨日曾高見每桶84.6美元，創2018年10月以來新高，較早時報每桶84.5美元，升幅近2.6%。紐約期油昨晚曾升破每桶80美元水平，高見每桶82.18美元，升幅近3.6%；較早時報81.82美元，升幅約2.5%。花旗：冬天油價或見90美元油價持續攀高，美國能源股受惠上漲，杜指早段升逾100點。埃克森美孚昨日早段最高曾見63.06美元，升1.4%；英國石油最高曾見29.55美元，升2.3%。不過，市場對於大宗商品漲勢是否打壓經濟復甦力道的討論也持續升溫。除了原料成本上升外，市場也擔憂勞動力短缺等供應鏈樽頸將繼續推升物價，進而侵蝕企業盈利。科網股領漲 恒指越兩萬五花旗集團表示，能源消費從天然氣向石油的轉型推動原油庫存下降，油價可能在今年冬天觸及每桶90美元。該行將第四季度布蘭特原油價格預測上調至85美元，稱到年底庫存周轉天數可能降至紀錄最低水平。在能源價格飆升之際，隨着消費者從天然氣轉向成品油，每天消耗量最多增加100萬桶。美國多間重磅金融機構將會在本周陸續公佈第三季業績，包括摩根大通、高盛、美銀、摩根士丹利以及花旗等，料對美股後市走勢有重大影響。美國周一為哥倫布日，債券市場休市，但紐約證券交易所以及納斯達克兩大股市照常交易。港股方面，在科網股繼續領軍下，恒指昨日重上25000點，最多曾漲600點，見25437點，逼近50天線（25461點），最終升487點，收報25325點。北水淨流入20.87億元，按日減12.9%；大市成交金額1629億元。美團（3690）被市監局罰款逾34億元人民幣及要求履行社會責任，惟因罰單較預期輕，市場憧憬政策監管憂慮有望紓緩，加上多間大市亦加入唱好，當中大摩重申美團「增持」評級，並予目標價320元，刺激科網股續領漲大市。美團全日飆8.3%，收報277.4元，收復150天線（273.37元），曾重上280元水平見逾月高位；阿里巴巴（9988）則連彈四日，再揚7.9%，收報167.8元，重越50天線（164.83元）。兩者分列表現最佳藍籌股首兩位，合共貢獻恒指331點升幅。