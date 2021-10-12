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外資增持人幣債創新高

2021-10-12 列印
　　《路透》根據中債登最新數據計算顯示，境外機構投資者9月增持中國銀行間債券884億元（人民幣，下同），較8月增量按月增近兩倍，並創今年2月來新高；其中當月增持中國國債771億元，規模為1月以來新高，按月增逾三倍。

　　中債登公佈9月統計月報又顯示，期末境外機構中債登債券託管餘額34941億元，境外機構中債登國債託管餘額為22794億元。



　　境外機構8月增持中國銀行間債券305億元，較7月增量754億元降近六成；其中當月增持中國國債173億元，按月亦降逾六成；值得注意是，與減持國債和政策性金融債趨勢不同的是，境外機構逆勢中逐步加倉地方債，今年以來地方債持債規模穩步攀升，8月末持有量小增至95億元。

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