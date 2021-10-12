內房危機殃及池魚 北水假前趁低吸納

恒大危機多月來不斷發酵，引市場恐慌拋售內房股，拖累內房業陷入一片低迷。但近期有資金緩緩流入，其中「北水」在中秋假後至國慶長假前突襲，趁低吸納股份，佔整體資金13%。有基金經理及分析員均表示，部份財務相對健康的內房企業受池魚之殃，雖然行業前景仍然不明朗，但料最終倒下的公司只佔少數，內房股有一定吸納價值。內房板塊近月在中國恒大（3333）債務違約危機憂慮下沽壓不斷，直至9月23日中秋假後當日出現逆轉，有傳國家制定了解困方案，刺激內房股低位急彈。經本報統計，自當天起至9月28日國慶長假期前共4個交易日，「北水」於大部份內房股錄得淨增持，這批增持股份價值至少達17.4億元，佔期間整體北水淨增倉位約13%。最受投資者垂青依次為華潤置地（1109）及中海外（688），吸納恒大的金額亦較大；相反淨減持較大額為龍湖（960）、碧桂園（2007）等股。數據難全然反映以立投資管理董事總經理林少陽表示，其基金持有小量內房股，主要是看中一些內房股只在風波受累，本身財務穩健，既符合「三條紅線」要求，也有能力發債，具有一定投資價值。他指出，在現時背景下揀選內房股的準則未必依賴數據，而是考慮個別企業的管理層能力，在過去掌握行業周期的賣樓紀律、控制風險等，「唔係硬數據可以反映得到。」他舉例指，民企的龍湖最近一次發債息率只有3厘多，較一些陷入危機的內房股再融資能力強；而華潤置地（1109）本身背靠國家，經營實力不錯。多間企業中期已達標不少內房公司處理「三條紅線」的減債工作逼在眉睫，分別要令剔除預收款後的資產負債率低於70%、淨負債率低於100%、以及現金短債比率應高於1倍，本港多家市值較大的內房股在今年中期業績均已達綠燈。