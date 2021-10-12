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任澤平回應非議　向恒大諫言被駁

2021-10-12 列印
　　中國恒大（3333）多筆美元債的半年付息最後期限為昨日，但並未公開具體的兌付方案，加深海外債權人憂慮。此外，前恒大集團首席經濟學家兼恒大經濟研究院院長任澤平，昨日發文回應近日網絡流傳的非議，並表示其於2018年初已向公司明確提出諫言，指恒大應降負債並反對多元化，但受到公司批評，當時恒大的資產負債率已經遠超80%。

　　任澤平指2017年恒大的負債率已大幅攀升至86.25%，並計劃大舉多元化擴張，因此其於報告中提出，「防範化解重大風險是未來三年三大攻堅戰之首」，不要抱有僥倖心理。



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