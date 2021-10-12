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新力控股料逾期償付債券

2021-10-12 列印
　　近期內房陸續出現債務違約，有內房企尋求延遲償付債券。新力控股（2103）公佈，經審慎考慮其流動資金，目前預計未有充足財政資源於本月18日的到期日償付2021年債券的本金及最後一期利息，將有可能發生2021年債券條款及條件項下的違約事件，將尋求與其他境外融資安排的相關債權人，就違約事件的建議補救方法積極溝通。

　　當代置業（1107）昨日公佈，尋求將2021年到期、票息12.85厘的優先票據到期日延長3個月，至明年1月25日，有關票據本金總額為2.5億美元（相當於19.5億港元）。當代置業同時獲大股東等人提供貸款，合共約8億元人民幣（相當於9.65億港元），集團並預期於未來兩至三個月內完成。



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