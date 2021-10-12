傳小紅書轉投港上市 今年料遞申請籌78億

有「中國版Instagram」之稱的內地社交網購平台「小紅書」，早前擱置美國上市計劃後，市傳正考慮轉投香港上市，集資5億至10億美元（約39億至78億港元），預計最快今年向港交所遞交上市申請。另外，微泰醫療（2235）昨日截止公開招股，市場消息指，據初步統計，其公開發售超購6倍，預計本月19日掛牌。彭博引述消息指，騰訊控股（700）及阿里巴巴（9988）有份投資的小紅書，正在與顧問機構合作，考慮最快今年遞交香港上市申請，但上市時間及集資規模仍有可能改變。小紅書發言人表示，與資本市場保持溝通，但暫時未有明確的上市計劃。小紅書2013年成立至今，已完成6輪融資，最新一輪在今年初，當時估值約60億美元（約468億港元），其月活躍用戶數於2020年7月達1億人。今年8月有報道指，小紅書已經開始新一輪融資，估值將超過100億美元（約780億港元）。曾保密形式申美上市內地今年中宣佈新規，要求掌握大量用戶數據的內地企業到國外上市前，必須通過網絡安全審查，促使多間中資企業擱置赴美上市的計劃，小紅書是受影響的企業之一。有傳小紅書曾以保密形式向美國證交會（SEC）遞交上市申請，擬集資最多10億美元。除了小紅書，傳因內地加強監管而擱置赴美的還包括內地醫療科技數據公司零氪科技、運動科技平台Keep、音頻分享平台喜馬拉雅及貨運平台貨拉拉、人工智能晶片初創企業「地平線機器人」等。彭博預計，約70間原定到美國上市的香港或中國公司將受影響。三葉草已通過聆訊其他新股方面，三葉草生物製藥，及北京京城佳業物業已通過上市聆訊。《路透》IFR報道指，三葉草已展開上市前預路演，預計集資3億美元，中金及高盛為聯席保薦人。