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舜宇手機鏡頭出貨按年跌21%

2021-10-12 列印
　　舜宇光學（2382）公佈今年9月各主要產品出貨量，手機鏡頭出貨量達1.32億件，按年跌20.8%，按月升5.8%，主要因為整體智能手機市場需求較去年同期有所放緩。

　　車載鏡頭出貨量達500.6萬件，按年跌21.4%，按月跌8.3%。手機攝像模組出貨量達5369.2萬件，按年跌8.9%，按月跌3%；顯微儀器出貨量達2386.3萬件，按年升38.6%，按月升10.1%。



　　丘鈦科技（1478）公佈，今年9月攝像頭模組銷售數量按年升15.2%，至4298.8萬件，其中3200萬像素及以上攝像頭模組銷量按年升63.1%。

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