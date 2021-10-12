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吉利九月總銷量10萬部插18%

2021-10-12 列印
　　內地汽車股陸續公佈上月的銷量數據，吉利汽車（175）昨日公佈，9月總銷量為10.39萬部，按年減少約18%，惟按月增長約18%；以今年首9個月計，總銷量為92.17萬部，按年增長約5%，達至今年全年銷量目標153萬部之60%。吉利表示，上月部份地區疫情和晶片全球供應短缺持續影響集團之交付量。

　　吉利公佈，9月總銷量當中，約1.12萬部為新能源和電氣化汽車，按年增長約83%。月內，集團於中國市場之總銷量為9.59萬部，按年減少約19%；出口量為8013部，按年減少約1%。



　　另外，長城汽車（2333）亦公佈，9月汽車總銷量為10萬輛，按年減少15.1%。

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